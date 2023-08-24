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Manisa’da otobüs ile minibüs çarpıştı:11 yaralı

24.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki 40 LF 766 plakalı yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki 45 Y 7220 plakalı işçi minibüsü kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisi sürücüsü Hakkı Güzel ile minibüsteki işçiler K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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