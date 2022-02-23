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Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

23.02.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, otobüsteki araç kamerasına yansıdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta 45 D 6603 plakalı Mehmet Uysal (61) idaresindeki özel halk otobüsü ile Suriyeli Mehmet Elahmet'in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elahmet ile elektrikli bisiklette bulunan Suriyeli Hüseyin Cesim çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, otobüse takılı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs ile aniden yola çıkan elektrikli bisikletin çarpışması yer alıyor. Kayıtlarda elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu da görülüyor.

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