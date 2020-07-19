YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 19.07.2020 02:20 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi eski hapishane mevkisinde Hüseyin Kaya (26) idaresindeki 45 SA 9127 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Ay (17) yönetimindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki Serkan Yılmaz'a ait 35 U 2464 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ay ile beraberindeki Hakkı Yılmaz (15) yaralandı.

Ay, Kula Devlet Hastanesine, Yılmaz ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret

Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Manisa Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:39
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Aksoy Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.