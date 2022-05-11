Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniharmandalı Mahallesi Çavuşoğlu Kavşağı'nda A.Ş'nin (58) kullandığı 45 AFC 602 plakalı otomobil ile H.K. (19) idaresindeki 37 AR 979 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki A.B. (52) ile motosikletteki F.K. (19) ve sürücü H.K. yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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