YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

11.05.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniharmandalı Mahallesi Çavuşoğlu Kavşağı'nda A.Ş'nin (58) kullandığı 45 AFC 602 plakalı otomobil ile H.K. (19) idaresindeki 37 AR 979 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki A.B. (52) ile motosikletteki F.K. (19) ve sürücü H.K. yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyorManisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:18
Yatsı
21:49
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.