Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine giden Mehmet U. (60) yönetimindeki 35 AUB 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve Firdevs U. (57) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

