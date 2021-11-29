YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

29.11.2021 05:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Tepe yönetimindeki 20 RS 650 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu Göbekli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Tepe'nin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Ayten, babası Hasan Hüseyin ve annesi Saliha Tepe'yi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
PARTNERSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdıSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandıManisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Bulvar Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.