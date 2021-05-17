Manisa'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin yol kenarında bekleyen traktörün römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet A'nın kullandığı 34 CDT 548 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali Kavşağı yakınlarında, bankette bekleyen Sedat K. (25) idaresindeki 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Büşra A. (24) ile traktörde bulunan Mustafa K. (56) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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