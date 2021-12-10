Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir-Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 gram skunk ile 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Araçtaki İran uyruklu iki kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz