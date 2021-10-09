Manisa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, otomobile çarpan 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Ankara Karayolu Yaraşlı Mahallesi mevkisinde, Ali Akca'nın (60) kullandığı plakasız motosiklet, emniyet şeridinde duran ve şoför koltuğunda H.Y'nin (63) bulunduğu 03 VN 760 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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