Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Fehmi Gökoğlan’ın (33) kullandığı 45 K 1044 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Bayrak yaralandı.

Bayrak, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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