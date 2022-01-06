YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

06.01.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Fehmi Gökoğlan’ın (33) kullandığı 45 K 1044 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Bayrak yaralandı.

Bayrak, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Manisa'daki kaçak ve sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandıManisa'daki kaçak ve sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Aksoy Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Bilge Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.