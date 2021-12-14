Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşam mücadelesini kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 9 gün önce otomobilin çarpması sonrası hastaneye kaldırılan bisikletli, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 6 Aralık’ta A.E'nin (53) kullandığı 45 M 3671 plakalı otomobil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmet Sönmez’e (64) çarptı.

Kaldırıldığı Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsünün sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



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