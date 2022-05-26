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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

26.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

O.Y'nin kullandığı 61 DY 303 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Gökçeren Mahallesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Elmas'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökçeören Jandarma Karakolunda ifadesi alınan O.Y. serbest bırakıldı.

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