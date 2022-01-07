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Manisa'da otomobilin çekiciye çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

07.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilin çekiciye çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin çekiciye çarptığı kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul otoyolu Develi Mahallesi geçişinde N.C.D'nin (25) kullandığı 35 EDU 25 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki 35 ENS 20 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan U.Ü. (15) ve S.G. (24) ağır yaralandı.

Çekicinin sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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