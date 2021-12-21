Manisa'da özel eğitim öğrencileri hayata el sanatlarıyla bağlanıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan el sanatları kursuna katılan özel eğitim öğrencileri, bu sayede becerilerini geliştiriyor.

Engellilere yönelik çalışmalar yürüten Demirci Eğitimi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, okullarda da ahşap boyama, ebru, resim, saksı yapımı gibi el sanatları kursları açıyor.

Haftada 3 gün geleneksel el sanatlarını öğrenen öğrenciler, güzel vakit geçirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerini arttırıyor.

Demirci Eğitimi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, gazetecilere, dezavantajlı gruplara yönelik düzenledikleri kurslara büyük önem verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin el sanatlarını öğrenmelerini istediklerini vurgulayan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve en güzeli de bu toplum için onların da güzel şeyler ürettiklerini görmeleri için gayret ediyoruz. Her öğrencimiz ahşapta, saksı yapımında ve ebru sanatında güzel eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerimizin yaptıkları ürün ve eserleri sergileyip kermeste satmayı planlıyoruz. Buradan elde edilen geliri de yine özel eğitim öğrencilerimizin sosyal ve eğitim faaliyetlerine kullanmayı amaçlıyoruz."

Öğrencilerden Kevser Atalay ise kurslarda güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Kursta saksı yapmayı öğrendiğini dile getiren Atalay, "Çiçeğimizi dikmeden önce saksı içini toprak doldurup taşlarla süsledik. Sonrasında çiçeğimizi dikiyoruz. Burada çok mutluyum. Dikiş yapıyoruz, resim yapıyoruz, süslemeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesut Kalan da kursta ahşap ev yapmayı öğrendiğini söyledi.

