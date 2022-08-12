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Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı

12.08.2022 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı

Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan N.Ç. (49), elindeki ruhsatsız tabancayı ve 500 gram esrarı atıp otomobille kaçmaya başladı.

Kaçarken 4 araca zarar veren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Otomobil uyuşturucu

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