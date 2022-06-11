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Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

11.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan kişi, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'ndeki kahvehanede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Hamdi V. (47), tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Hamdi V'ye ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Ferdi Y. (34) ise gece Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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