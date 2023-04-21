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Manisa’da resmi bayramlaşma töreni düzenlendi

21.04.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da Vali Vekili Ahmet Yılmaz ev sahipliğinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramın üçüncü günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağını hatırlatan Yılmaz, depremler nedeniyle bayramları hüzünlü ve buruk kutladıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Öğretmenevi’nde resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, salon girişinde misafirleri karşılayarak bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in Hatay’da koordinatör vali olarak görevlendirilmesi nedeniyle bayramlaşmanın ev sahipliğini Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz yaptı.

"DEPREM YARALARINI HIZLA SARIYORUZ"

Hatay’da koordinatör vali olarak görev yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Vekili Yılmaz, "Millet olarak gerçekten büyük bir deprem felaketi atlattık hep birlikte. 6 Şubat’ta meydana gelen depremde 11 ilimiz ve milyonlarca vatandaşımız bundan etkilendi. Millet olarak çok etkilendik. Yüreğimiz yandı ancak deprem yaralarını hızla sarmaktayız. Ben inanıyorum ki 11 ilimizdeki vatandaşlarımız kısa süre içerisinde deprem öncesindeki durumlarına dönecekler ve o şekilde yaşayacaklarını düşünüyorum. Ramazan’ın bitiminde hep birlikte bayrama ulaştık ancak deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız sebebiyle bu bayramı hüzünlü ve mahzun yaşıyoruz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bir bayram içinde bir bayram daha yaşayacağız. Bayramın üçüncü günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlayacağız. Bundan 103 yıl önce Gazi Meclis açılmış ve milli mücadele başlatılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Bayramlaşma programını hazırlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Vekili Yılmaz, yaptığı konuşmanın ardından salondaki masaları tek tek dolaşarak misafirlerle sohbet edip, yeniden bayramlarını kutladı. Bayramlaşmaya MHP Grup Başkanvekili ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, şehit aileleri, gaziler ve depremzede bir aile de katıldı.

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