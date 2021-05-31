Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz