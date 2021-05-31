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Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

31.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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