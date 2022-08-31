Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı, tarım alanları zarar gördü.

İlçe merkezinde Hürriyet, Hacıishak ve Atatürk mahalleleri, kırsaldaki Kapaklı ve Kayalıoğlu mahalleleriyle organize sanayi bölgesi çevresinde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak, bir süre sonra dolu yağışına dönüştü.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı cadde, sokak, ev ve iş yerlerini su bastı. Pek çok sürücü dolu yağışından korunmak için araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına ya da üstü kapalı alanlara sığındı.

Dolu nedeniyle ilk belirlemelere göre özellikle meyve döneminde olan zeytin ağaçları ve sergide kurutulmaya bırakılan üzümlerde hasar oluştu.

