YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

MANİSA HABERLERİ  | 19.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz yapıldığını duyurdu.

Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz yapıldığını duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının ciddi emek verdiğini ve bu emeğe ne kadar teşekkür edilse az olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve onlara şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık emekçisi kardeşlerimize jest olması düşüncesiyle 17 ilçemizde belediyemize ait otobüsler ve kooperatiflere ait ulaşım araçları dahil olmak üzere ulaşımı ücretsiz yaptık. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz kimliklerini ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri yoğun çaba ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Araban’da sade 18 Mart töreni

Araban’da sade 18 Mart töreni

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
13:23
İkindi
16:47
Akşam
19:28
Yatsı
20:44

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.