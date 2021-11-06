Manisa'da şarampole devrilen elektrikli bisikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şarampole devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Engin K'nin kullandığı 3 tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Sümbültepe-Karakılınçlı yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kamuran E. ve 2 çocuğu, hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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