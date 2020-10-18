YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 18.10.2020 22:52 | Son Güncelleme

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı

Manisa (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde devrildiği şarampolde takla atıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağı mevkisinde, Düycane Karakaya'nın kullandığı 45 RA 4669 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Takla atıp elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü Karakaya ile araçtaki Sinan Karakurt (21) ve Mustafa Güçlü (19) yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor
Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor

Manisa Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
13:00
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim seferberliği
Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim seferberliği
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.