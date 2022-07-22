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Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

22.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

E.K. (45) yönetimindeki 34 CTD 630 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi geçişinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü E.K'nin yanı sıra otomobilde bulunan M.K. (21), G.K. (41), Y.K. (19) ve M.K.(16) yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.K, Y.K. ve M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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