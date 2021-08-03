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Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı

03.08.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Hafi Özyurtdaş'ın (67) kullandığı 34 UG 030 plakalı otomobil, Gölmarmara-Salihli kara yolunun Tekelioğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Özyurtdaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün yaralanan eşi Şengül Özyurtdaş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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