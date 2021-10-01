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Manisa'da seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

01.10.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Özyurt Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonette bulunan Selçuk K. ile Ferdi K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda, kamyonettekilerin yanı sıra yoldan geçen Hanife T. (40) de yaralandı.

112 Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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