Manisa'da seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.
Özyurt Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonette bulunan Selçuk K. ile Ferdi K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Olayda, kamyonettekilerin yanı sıra yoldan geçen Hanife T. (40) de yaralandı.
112 Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz