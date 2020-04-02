YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı

Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı

MANİSA HABERLERİ  | 02.04.2020 00:19 | Son Güncelleme

Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı

MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir istikametine gitmekte olan Savaş Çalık idaresindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıdı yüklü tır, İzmir-Ankara Karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü Çalık, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürürken, tırda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
İtfaiye TIR Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Manisa Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
13:19
İkindi
16:53
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

İlginizi Çekebilir

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.