Manisa'da seyir halindeki traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.B. (42), kekik toplamak üzere 45 HA 9905 plakalı traktörüyle Dereköy Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Engebeli arazide traktörden düşen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İ.B'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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