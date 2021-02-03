Manisa'da şiddetli yağışın ardından zararlar gideriliyor

MANİSA (AA) - Manisa'da 2 gün etkili olan yağışın ardından oluşan zararlar giderilmeye çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 2 gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezinde metrekareye 76, Kırkağaç'ta 92, Saruhanlı'da 67, Soma'da 55, Akhisar'da 51, Turgutlu'da ise 9 kilogram yağış düştü.

Yağışların etkili olduğu Soma ve Kırkağaç ilçelerinden geçen Bakırçay Nehri'nin debisinin artması sonucu bazı tarım alanlarını su bastı. Bazı evler de su altında kaldı. Rıfat Karaca Caddesi üzerindeki menfez yıkıldı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan MASKİ su arıtma deposu yanındaki evde mahsur kalan anne ile oğulun, itfaiye ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Yağış sonrasında mazgallar, park, bahçe ve yeşil alanlar ile sokak ve caddeler, ekipler tarafından temizleniyor.

