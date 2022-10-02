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Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

02.10.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesi'nde Emircan G. (27) ile Oğuz C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz C. yanındaki tabancayla Emircan G'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Manisa yaralı

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