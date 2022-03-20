Manisa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 70'e yakın boş kovan bulunurken, ekipler çatışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



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