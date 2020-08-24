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Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 00:46 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topçu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve ya kişilerce sokakta bulunan mekanlara ateş açıldı.

Saldırı sonucu A.O. G.D. ve Bahadır Akbay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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