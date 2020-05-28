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Manisa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 01:57 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeşil alanda oturan kişilere pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda oturan kişilerin üzerine Yeni Mahalle Son Sokak üzerinde, bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda yeşil alanda oturan Rezzan T. (18) vücuduna isabet eden saçmalardan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, arkadaşları tarafından otomobil ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Rezzan T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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