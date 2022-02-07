Manisa’da silahlı saldırıda uğrayan 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Emrah A. (27) ile Erhan K. (28) Tunca Mahallesi'ndeki Alçıtepe Caddesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eski arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.



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