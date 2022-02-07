YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da silahlı saldırıda uğrayan 2 kişi yaralandı

Manisa’da silahlı saldırıda uğrayan 2 kişi yaralandı

07.02.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da silahlı saldırıda uğrayan 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Emrah A. (27) ile Erhan K. (28) Tunca Mahallesi'ndeki Alçıtepe Caddesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eski arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldüŞanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıİzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.