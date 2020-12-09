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Manisa'da sis etkili oluyor

MANİSA HABERLERİ  | 09.12.2020 02:21 | Son Güncelleme

Manisa'da sis etkili oluyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle trafiğin yoğun olduğu İzmir-Ankara kara yolu ile Turgutlu-Manisa kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler daha dikkatli olurken, güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kent merkezinde de yer yer sis etkili oluyor.

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