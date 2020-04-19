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  4. Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza

MANİSA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yasak ihlali yapan 201 kişiye 213 bin 136 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.Manisa Valiliği 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde il genelinde toplam 201 kişinin yasak ihlali yaptığını açıkladı.

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yasak ihlali yapan 201 kişiye 213 bin 136 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.
Manisa Valiliği 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde il genelinde toplam 201 kişinin yasak ihlali yaptığını açıkladı. Manisa Valiğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 Nisan 2020 günü kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde yasağı ihlal eden 201 kişiye toplam 213 bin 136 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

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