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Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

MANİSA HABERLERİ  | 12.04.2020 02:40 | Son Güncelleme

Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Manisa'da polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden S.C'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan S.C'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Manisa Polis Uyuşturucu

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