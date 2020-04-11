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Manisa’da sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi unutmuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi unutmuyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte beslenme imkanları iyice azalan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa’nın muhtelif alanlarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenmelerine salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösterildiği belirtilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

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