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Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

MANİSA HABERLERİ  | 22.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

22 Ocak’ta merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem fırtınasının yaşandığı Manisa’da depremler devam ediyor.

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

22 Ocak’ta merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem fırtınasının yaşandığı Manisa’da depremler devam ediyor. Bir aydır depremlerle sallanan Manisa’da, son 16 saatte 4’ü, 3 şiddetinden büyük 44 deprem meydana gelirken vatandaşların tedirginliği de devam ediyor.
Manisa’da yaşanan deprem fırtınası devam ederken bugün 16 saat içinde 44 deprem meydana geldi. 4’ü 3 şiddeetinden büyük olan depremler vatandaşların tedirginliğinin devam etmesine neden olurken bugün, 04.25’te merkez üssü Akhisar Musalar olan 3.4, 08.26’da Kırkağaç İlyaslar’da 3.6, 08.44’te Kırkağaç Karakurt’ta 3.0, 12.15’te Kırkağaç Karakurt’ta 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenilirken bir yandan da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

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