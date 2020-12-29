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Manisa’da ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ projesi başladı

MANİSA HABERLERİ  | 29.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu’nun iş birliğiyle yürütülen ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ Manisa’nın Turgutlu ilçesinde başladı.

Manisa’da ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu’nun iş birliğiyle yürütülen ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ Manisa’nın Turgutlu ilçesinde başladı. Kısa zamanda yoğun ilgi gören projede ana hedef, çocuklara küçük yaşta sporu sevdirmek. Türkiye genelinde uygulanacak projede Manisa’nın 15 pilot ilden biri olduğu kaydedildi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, mevcut projeyle bin 500 çocuğu cimnastik ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Projenin faydalı geçeceğine inandığını kaydeden Öztürk, "Manisa’da ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ projesi kapsamında anaokullar ile özel eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza cimnastik öğretmeyi planlıyoruz. Pilot il olarak projemizi Turgutlu ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan cimnastik branşı, tüm sporların temelidir. Cimnastik, diğer spor branşlarının altyapısının oluşmasını sağlar. Bu nedenle bir çocuğun erken yaşta cimnastikle tanışması, hangi branş olursa olsun yeteneklerinin de en kısa sürede ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sebeple projeyi çok önemsiyoruz" dedi.
"Yeni Ayşe Begümler , Mehmet Ercoşlar ..."
Manisa’nın cimnastikte lokomotif illerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Öztürk, "Daha önceki yıllarda Manisa’dan çok sayıda başarılı milli sporcu çıkarmıştık. Bu şehirde potansiyel fazla. Önümüzdeki yıllarda yeni ’Ayşe Begüm’ler, ’Mehmet Ercoş’lar çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Manisa’da ’Spora cimnastik ile başlıyorum’ projesi başladı

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