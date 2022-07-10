Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmetli ilçesi merkezli gruba yönelik çalışma başlattı.

"Suç örgütü kurmak", "yağmaya teşebbüs", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "nitelikli hırsızlık" gibi birçok suça karıştıkları öne sürülen 20 şüpheli, 213 polisin katılımıyla 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılardan 11'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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