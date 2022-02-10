Manisa'da sürücü adaylarına son dersi jandarma ekipleri veriyor

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü kurslarına giden ve ehliyet sınavına girmeye hazırlanan sürücü adaylarına eğitim vermeye başladı.

Kentte faaliyet gösteren sürücü kurslarıyla işbirliği yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi.

Sürücü adaylarına trafik denetimlerinde en sık karşılaştıkları ihlalleri ve bunların ortaya çıkardığı riskleri anlatan ekipler, sürüş öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ekipler, teorik eğitimin ardından sürücü adaylarının kullandığı otomobillere binerek uygulamalı eğitim de verdi.

Eğitime ilişkin bilgi veren Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, eğitimlerde emniyet kemeri ve motosikletliler için kask kullanımına dikkat çektiklerini, yaya önceliği ve kurallara uyum konusunda hassas olunması çağrısında bulunduklarını aktardı.

Sürücü kursu eğitmeni Zehra Aksu, jandarma ekiplerinin eğitime katılımının önemine işaret ederek "Bizim gözden kaçırabildiğimiz bazı konuları jandarma ekiplerimiz tamamladı. Çok kaliteli bir eğitim oldu." diye konuştu.

Sürücü adayı Cansel Kesenek, eğitim için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

