YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında

Manisa’da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında

MANİSA HABERLERİ  | 05.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirtti.Manisa Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleri üreticilerinin hesabına yattığını belirtti.

Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirtti.
Manisa Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleri üreticilerinin hesabına yattığını belirtti. Birlik Başkanı Tunca, “2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin desteklemeler üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirten Birlik Başkanı Tunca, “Üreticilerimiz bir litre soğutulmuş çiğ inek sütüne 35 kuruş destek alırken, çiğ inek sütüne ise 20 kuruş destek aldı.” diye konuştu.
Birlik Başkanı Tunca, “Manisa Süt Üreticileri Birliği olarak 2835 üyemize toplamda 14544756 litre karşılığında 5020544,02 TL destek aldı. Ülkemizde hayvancılığının lokomotifi olan sütün desteklenmesi büyük önem arz etmektedir çünkü süte verilen destek hayvancılık işletmelerinin günlük masraflarını karşılamasında ve sürdürülebilirlik açısından büyük rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızın üreticilerin bir numaralı gider kaynağı olan yem fiyatları ile ilgili de bir çalışma yapmasını, 1,3 olan süt-yem paritesinin korunmasını ve biran evvel bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.
Birlik Başkanı Tunca 2019 2. Dönem buzağı destekleri yakın bir zamanda üreticilerin hesaplarına yatmasını beklediklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Kuşadası’nda 3.3 şiddetinde bir deprem daha
Kuşadası’nda 3.3 şiddetinde bir deprem daha

Manisa Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:59
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Ada Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.