YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ‘Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ Projesinde imzalar atıldı

‘Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ Projesinde imzalar atıldı

MANİSA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

‘Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ Projesinde imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.
Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanmadan önce Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, proje ekibi ve yüklenici firma online toplantı gerçekleştirerek proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” isimli projesinin desteklenmeye hak kazanmasının ardından uygulama aşamasına geçildi. Bu projenin amacının süt sektörünün Manisa’daki genel durumu ortaya çıkarılması, Manisa’daki süt sektörünün mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında çalışmalar yapılması, sektöre yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kooperatifçiliğin desteklenmesi olarak belirtildi.

‘Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ Projesinde imzalar atıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.