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Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda lahit ele geçirildi

26.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, üzerinde kabartmalar bulunan lahit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin elindeki lahdi Ankara'da temas kurduğu kişilere satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda S.D. gözaltına alındı. S.D'nin toprak altından çıkardığını söylediği Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 82 santimetre uzunluğunda, 64 santimetre eninde ve 53 santimetre yüksekliğinde, kabartmalarla süslü lahit arazide bulundu.

Şüpheli S.D, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Lahit ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Şehzadeler lahit jandarma

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