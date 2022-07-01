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Manisa’da tarlada çıkan yangın söndürüldü

01.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da tarlada çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverden dolayı tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Topuzdamları Mahallesi'nde Fahri Kocatürk’e ait 5 dekarlık buğday tarlasında çalışan biçerdöver yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tarladaki ürünlerde ve biçerdöverde hasar meydana geldi.

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yangın Manisa buğday tarlası

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