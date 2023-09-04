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Manisa'da tavuk yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

04.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde tavuk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda seyreden İsmail P. (38) idaresindeki 43 ACG 345 plakalı otomobil, Eşme kavşağında Mehmet P'nin kullandığı 35 PAT 82 plakalı tavuk yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki annesi E.P. (63), eşi H.P. (34) ile çocukları E.P. (6) ve M.P. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü İsmail P. ile E.P'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İsmail P. ve E.P'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kula Otomobil

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