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Manisa'da tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

25.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) – Manisa'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli ve Akhisar ilçelerinde tefeciliğe yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 ruhsatsız tüfeK ile 47 kartuş, borçlu kişilere ait 9 doldurulmuş senet, çok sayıda çek koçanı, başka kişilere ait tapu senetleri ve kimlik fotokopisi, alacak bilgilerinin yer aldığı not defteri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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