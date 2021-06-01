YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

01.06.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Turgutlu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Manisa'da sağanak su baskınlarına neden olduManisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Cavlan Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.