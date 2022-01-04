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Manisa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

04.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A. ve A.M.M.M. yakalandı.

Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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