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Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

14.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınanlar arasında HDP Turgutlu İlçe Başkanı ile bir ilçe yöneticisi de bulunuyor

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri B'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, aralarında Mesut Hayri B'nin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Partinin ilçe teşkilatı yöneticilerinden N.G. de Yalova'da gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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